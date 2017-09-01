В Одессе пикетируют управление полиции

По имеющейся информации, причиной акции стало якобы недостаточно быстрое расследование дел, связанных с нападениями на т.н. «активистов». Таких, как Светлана Подпалая и Алина Подолянка.

По словам одного из участников Артема Карташева «…в полиции имеется около десятка дел о таких нападениях, но результатов расследований нет. Есть только громкие заявления!»

Отметим, что даже в этом т.н. «активисты» умудрились обвинить…мэрию, которая якобы давит на следователей.

Впрочем, аргументировать свои обвинения «общественники» не смогли.