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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе пикетируют управление полиции

Категория: Новости


В Одессе пикетируют управление полиции

По имеющейся информации, причиной акции  стало якобы недостаточно быстрое расследование дел, связанных с нападениями на т.н. «активистов». Таких, как Светлана Подпалая и Алина Подолянка.

По словам одного из участников  Артема Карташева «…в полиции имеется около десятка дел о таких нападениях, но результатов расследований нет. Есть только громкие заявления!»

Отметим, что даже в этом т.н. «активисты» умудрились обвинить…мэрию, которая якобы давит на следователей.

Впрочем, аргументировать свои обвинения «общественники»  не смогли.



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