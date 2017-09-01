В районе Привоза автомобиль протаранил торговый павильон

Происшествие произошло на улице Новощепной ряд. Там накануне вечером автомобиль «ВАЗ2107» неожиданно съехал с трассы и врезался в торговый павильон.

При этом водитель не только не вышел из автомобиля, но и попытался «газанув» скрыться с места происшествия.

Однако был задержан подоспевшими патрульными. Отметим, что он яростно сопротивлялся задержанию. В чем ему неожиданно стали активно помогать прохожие. Так что дело едва не закончилось потасовкой.

Отметим, что по информации полицейских, виновник ДТП находился в явно неадекватном состоянии, имеющем признаки наркотического опьянения.