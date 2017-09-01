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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В районе Привоза автомобиль протаранил торговый павильон

Категория: Новости


Происшествие произошло на улице Новощепной ряд. Там накануне вечером автомобиль «ВАЗ2107» неожиданно съехал с трассы и врезался в торговый павильон.

При этом водитель не только не вышел из автомобиля, но и попытался «газанув» скрыться с места происшествия.

Однако был задержан подоспевшими патрульными. Отметим, что он яростно сопротивлялся задержанию. В чем ему неожиданно стали активно помогать прохожие. Так что дело едва не закончилось потасовкой.

Отметим, что по информации полицейских,  виновник ДТП находился в явно неадекватном состоянии, имеющем признаки наркотического опьянения.



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