Малиновский районный суд города Одессы вынес приговор в отношении очередного рецидивиста-грабителя.

Согласно приговору суда, в полночь 30 июня 2017 обвиняемый, находясь возле остановки «Красный Крест» на ул. Люстдорфская дорога в Одессе, заметил ранее незнакомую ему женщину и решил ее обокрасть.

Догнав потерпевшую, мужчина повалил ее на землю и похитил у нее мобильный телефон «Lenovo» стоимостью 3000 грн, по которому она разговаривала.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, однако пояснил, что в связи с тем, что был пьян, не помнит событий.

Отметим, что мужчина имеет не снятую (не погашенную) судимость за совершение кражи (от 14.06.2017).

Таким образом, суд решил к выводу, что обвиняемый не сделал для себя должных выводов и продолжил преступную деятельность.

Поэтому, приняв во внимание предыдущую судимость мужчины, судья назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц.