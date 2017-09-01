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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одесской области арестовали мужчину, который украл почти 500 тыс грн

Категория: Новости

В Одесской области арестовали мужчину, который напал на сотрудника коммерческой организации и отобрал у него почти 500 тыс грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.  В ходе расследования установлено, что 26-летний житель Черноморска договорился о встрече с сотрудником коммерческой организации. Поскольку мужчины собирались провести денежные операции, потерпевший имел при себе крупную сумму. Нападающий подсел к нему в автомобиль и начал угрожать оружием. Затем он ударил потерпевшего рукояткой пистолета, схватил его сумку с деньгами и скрылся.  Пострадавший пытался догнать мужчину, но тот начал отстреливаться.  Подозреваемого в разбойном нападении задержали в понедельник, 11 сентября. Следствие устанавливает других возможных фигурантов преступления. По ходатайству прокуратуры 12 сентября подозреваемого арестовали без права на залог.



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