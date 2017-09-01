В Одесской области арестовали мужчину, который украл почти 500 тыс грн

В Одесской области арестовали мужчину, который напал на сотрудника коммерческой организации и отобрал у него почти 500 тыс грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. В ходе расследования установлено, что 26-летний житель Черноморска договорился о встрече с сотрудником коммерческой организации. Поскольку мужчины собирались провести денежные операции, потерпевший имел при себе крупную сумму. Нападающий подсел к нему в автомобиль и начал угрожать оружием. Затем он ударил потерпевшего рукояткой пистолета, схватил его сумку с деньгами и скрылся. Пострадавший пытался догнать мужчину, но тот начал отстреливаться. Подозреваемого в разбойном нападении задержали в понедельник, 11 сентября. Следствие устанавливает других возможных фигурантов преступления. По ходатайству прокуратуры 12 сентября подозреваемого арестовали без права на залог.