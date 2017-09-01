В Одессе пройдёт гастрономический фестиваль Cook-fest 2017

На территории киностудии обустроят большой фуд-корт, на котором можно будет попробовать паназиатские, мексиканские, европейские и украинские кухни.

Меню обещают разнообразное — от супов до сладостей. К тому же, еду можно будет не только попробовать, но и приготовить самостоятельно. За три дня в рамках фестиваля пройдет около 20 мастер-классов от профессиональных поваров. Также посетители смогут понаблюдать за кулинарной битвой — 150 участников из разных городов и стран будут бороться за кубок Украины по кулинарии.

«Это шесть номинаций: закуски, салаты, супы, горячие блюдо - мясо, горячие блюда - рыба, и отдельно выносится десерт. Победители этих номинаций потом попадают в финал, где соревнуются в номинации «черный ящик» — они не знают, какие продукты будут и приготовят из них два блюда. На основании этого мы определяем, кто лучший в Украине», — заявил основатель украинской ассоциации шеф-поваров Алексей Латкин.

Для детей на территории проведения фестиваля обустроят игровую площадку, чтобы посетители могли прийти сразу всей семьей.

Отметим, Cook-fest в Одессе состоится во второй раз. На этот раз организаторы обещают более вкусную и насыщенную программу. Главной особенностью будет попытка установить национальный рекорд Украины в номинации «Самый выносливый торт». Кондитеры из Одессы и других городов должны представить свой торт, который не боится жары, холода или длинных транспортировок. Для фиксации рекорда пригласят экспертов.