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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Задержанный чиновник областной администрации купил себе свободу

Категория: Новости


Задержанный по обвинению во взяточничестве начальник управления молодежной политики и семьи области Вячеслав Березуцкий внес назначенный судом залог в размере четырехсот восьмидесяти тысяч гривен.

На  то, чтобы собрать такую гигантскую сумму ему понадобилось всего три дня!

Напомни, что чиновник был задержан сотрудниками СБУ 8 сентября в центре города и обвинен во взяточничестве. Через день Приморский суд назначил ему меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей  с возможностью внесения залога в размере 480 тысяч гривен.

И вот, всего три дня спустя задержанный «чиновник с чистыми руками» этой возможностью воспользовался.

Отметим, что на сбор такой суммы среднестатистическому жителю Одесского региона пришлось бы работать не менее шести лет.  И при этом ничего не есть, не пить, ни во что не одеваться и не платить ни за какие услуги!



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