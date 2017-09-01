Задержанный чиновник областной администрации купил себе свободу

Задержанный по обвинению во взяточничестве начальник управления молодежной политики и семьи области Вячеслав Березуцкий внес назначенный судом залог в размере четырехсот восьмидесяти тысяч гривен.

На то, чтобы собрать такую гигантскую сумму ему понадобилось всего три дня!

Напомни, что чиновник был задержан сотрудниками СБУ 8 сентября в центре города и обвинен во взяточничестве. Через день Приморский суд назначил ему меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 480 тысяч гривен.

И вот, всего три дня спустя задержанный «чиновник с чистыми руками» этой возможностью воспользовался.

Отметим, что на сбор такой суммы среднестатистическому жителю Одесского региона пришлось бы работать не менее шести лет. И при этом ничего не есть, не пить, ни во что не одеваться и не платить ни за какие услуги!