В ближайшие дни по территории региона пройдут колонны военной техники

В связи с этим оперативное командование «Юг» обратилось к жителям с просьбой не паниковать и не создавать ажиотаж. Как говорится в обращении, это всего лишь плановая передислокация войск для проведения учений.

Напомним, что по всей территории Украины в настоящее время проходят военные учения «Непоколебимая стойкость-2017». Которые являются своего рода, ответом на российско-белорусские учения «Запад-2017»

В частности, в рамках украинских учений уже проведены оперативные мероприятия в Одесском и Черноморском портах.