 
Информация к новости
  • Просмотров: 66
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В ближайшие дни по территории региона пройдут колонны военной техники

Категория: Новости


В связи с этим оперативное командование «Юг» обратилось к жителям с просьбой не паниковать и не создавать ажиотаж. Как говорится в обращении, это всего лишь плановая передислокация войск для проведения учений.

Напомним, что по всей территории Украины в настоящее время проходят военные учения «Непоколебимая стойкость-2017». Которые являются своего рода, ответом на российско-белорусские учения «Запад-2017»

В частности, в рамках украинских  учений уже проведены оперативные мероприятия в Одесском и Черноморском портах.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 