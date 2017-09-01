Экономическое положение коммунального предприятия «Белгород-Днестровскводоканал» оставляет желать лучшего.

Миллионные долги, несоответствие тарифов и т.п. довели предприятие до плачевного состояния.

Кроме того, у водоканала устаревшая техника, которая буквально разваливается на глазах. В сети Фейсбук появилось фото трактора, который вышел из строя, так как у него пополам треснула рама.

Трактор уже давно отработал свой ресурс, его поддерживали в рабочем состоянии многочисленными ремонтами, латали по частям сваркой и т.п. Это единственная единица, с помощью которой ликвидируют аварии на водопроводных и канализационных сетях.

Для нормальной работы предприятия необходима новая техника, в том числе илосос и экскаватор.

Сотрудники водоканала просят депутатов Белгород-Днестровского городского совета обратить внимание на проблему с техническим оснащением предприятия, и решить ее за счет местного бюджета. В противном случае аварийные ситуации будет нечем ликвидировать, ведь лопатой порыв не устранишь.