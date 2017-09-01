В Одессе презентовали ещё один низкопольный трамвай

Ещё один низкопольный трамвай накануне был собран в коммунальном предприятии «Горэлектротранс». В КП заявили, что транспорт полностью готов к выходу на маршрут. О самом факте стало известно от пресс-службы Одесского горсовета.

В новом трамвае, конечно же, присутствует пандус для подъёма людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках, звуковая система оповещения для людей с проблемами зрения, а также визуальная система оповещения для людей со слуховыми нарушениями.

Стёкла в новом транспорте намеренно сделаны тонированными, чтобы не допускать сильного попадания солнечного света в салон трамвая.

В настоящее время девять низкопольных вагонов с удобствами для людей с ограниченными возможностями уже функционируют, ещё пять вагонов планируют запустить в Одессе до конца текущего года.



