21 сентября в День мира в Одессе состоится флешмоб «Юбилей мира» и праздничный концерт, в программе которого выступления музыкальных коллективов.

Ежегодно, 21 сентября, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день мира. В Одессе в рамках XVIII миротворческой программы «Международный день мира» в школах пройдет общегородской «Урок мира». Его целью является расширение представлений учащихся о мире как абсолютной ценности, формирование образа мира как образа жизни в Украине, обучение школьному сотрудничеству и диалогу на уровне взаимодействия людей, представляющих различные национальные группы и культуры стран. В 14:00 у памятника Дюку на Приморском бульваре состоится флешмоб «Юбилей мира». В акции примут участие: представители Одесского областного совета мира, Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, черноморской флотилии юных моряков, школ Одессы, а также гости из Николаева, Энергодара, Черноморска, Южного, Сум, Кривого Рога, Измаила и Херсона. К 15-летнему юбилею Дня мира будет исполнена «Молитва за Украину» и развернут рушник с названиями городов Украины. В 17:00 в Городском саду будет представлена праздничная программа как подарок одесситам от Одесского областного совета мира. На сцене ротонды выступят музыкальные коллективы, прозвучат украинские песни и песни разных национальностей, проживающих в Одессе.