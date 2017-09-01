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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

На улице Краснова произошло ДТП с участием пешехода

Категория: Новости

Поинформации Патрульной полиции г.Одессы, 14 сентября около 19-ти часов на улице Краснова произошла дорожная авария с участием пешехода.

Предварительно установлено, что водитель мотоцикла Suzuki выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. После наезда на пешехода мотоцикл потерял управление и совершил наезд на маршрутный автобус БАЗ, который остановился на остановке городского транспорта для посадки и высадки пассажиров.

После ДТП мотоциклист скрылся с места происшествия, бросив мотоцикл. В результате дорожной аварии женщина-пешеход получила травмы. Пострадавшая была госпитализирована. По факту ДТП проводится следствие.



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