На улице Краснова произошло ДТП с участием пешехода

Поинформации Патрульной полиции г.Одессы, 14 сентября около 19-ти часов на улице Краснова произошла дорожная авария с участием пешехода.

Предварительно установлено, что водитель мотоцикла Suzuki выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. После наезда на пешехода мотоцикл потерял управление и совершил наезд на маршрутный автобус БАЗ, который остановился на остановке городского транспорта для посадки и высадки пассажиров.

После ДТП мотоциклист скрылся с места происшествия, бросив мотоцикл. В результате дорожной аварии женщина-пешеход получила травмы. Пострадавшая была госпитализирована. По факту ДТП проводится следствие.