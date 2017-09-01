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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Правоохранители нашли в Одесской области наркоплантацию

Категория: Новости

Вчера правоохранители нашли в Одесской области наркоплантацию, в результате чего нанесли ее владельцу убытку на сумму свыше 8 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.  По его словам, плантацию найти удалось при помощи активистов. Всего правоохранители обнаружили более 1000 кустов конопли.  «Представьте четыре участка «хозяйства», оборудованного индивидуальным поливом каждого куста, а камуфляжная сетка скрывает этот клондайк растаманов от посторонних глаз и аэроразведки», — пишет Головин.

Он отметил, что на месте изъяли 50 кг готовой наркопродукции, 20 кг семян и кусты растения. Прямые убытки наркодельцов — более 8 млн грн.



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