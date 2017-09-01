В парке обнаружили самодельное взрывное устройство

Как стало известно от пресс-службы Одесской полиции, накануне вечером жители Приморского района сообщили, что в одном из одесских парков был слышен грохот, похожий на взрыв.

Правоохранители оперативно отправились в указанное место.

В парке были замечены двое мужчин, у которых было обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. У возможной бомбы также присутствовал запальный шнур.

На место была вызвана оперативная группа Приморского отдела полиции вместе со взрывотехниками. Предмет, изъятый у неизвестных, был отправлен на экспертизу. Один из «взрывников» рассказал, что соорудил устройство своими руками на дому. Оба мужчины были задержаны до выяснения обстоятельств.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч. 1 ст. 263 («незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») УК Украины.



