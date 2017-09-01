Любовь зла!

Это известная народная мудрость получила очередное наглядное подтверждение. Жительница Одесской области вышла замуж за человека, отбывающего пожизненное заключение.

Эту меру наказания он новобрачный получил за двойное убийство.

Таким образом, совместная жизнь молодых теперь будут ограничиваться еженедельными короткими свиданиями и тремя сутками совместного пребывания в тюремном спецблоке один раз в два месяца.

При условии отсутствия взысканий у осужденного.

Впрочем, определенная надежда на нормальную совместную жизнь у молодоженов все же есть.

Ведь по действующему законодательству пожизненно осужденный имеет право по отбытию двадцатипятилетнего срока просить о помиловании. Правда, этого момента ему предстоит ждать еще шестнадцать лет.

Отметим, что женщина работает учительницей в Измаиле и , по имеющейся информации, знакома со своим избранником с детства.