В Одессе могут отказаться от централизованной подачи горячей воды

Расчеты коммунальщиков показывают, что в нынешних условиях централизованная подача горячей воды априорно убыточна.
Причем даже в том случае, если бы оплата за нее потребителями была бы стопроцентной!
Дело в том, что в прошлом отопительном сезоне горячая вода подавалась в две тысячи двести восемьдесят многоквартирных домов, в которых проживают четыреста четыре тысячи жителей.
При этом более 80% жителей этой услугой вообще не пользуются, поскольку у них установлены электронагреватели.
В результате ежегодные убытки составляют более двадцати миллионов гривен.
Впрочем, по информации нашего корреспондента, в горсовете нет единой точки зрения по столь важному социальному вопросу.
Ведь в случае если такое «нулевое» решение будет принято, то могут пострадать тысячи одесситов, которые не установили у себя индивидуальных водонагревательных приборов и не имеют альтернативы централизованному горячему водоснабжению.