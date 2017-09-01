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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

В Одессе могут отказаться от централизованной подачи горячей воды

Категория: Новости


В Одессе могут отказаться от централизованной подачи горячей воды

Расчеты коммунальщиков показывают, что в нынешних условиях централизованная подача горячей воды априорно убыточна.

Причем даже в том случае, если бы оплата за нее потребителями была бы стопроцентной!

Дело в том, что в прошлом отопительном сезоне горячая вода подавалась в  две тысячи двести восемьдесят многоквартирных домов, в которых проживают четыреста четыре тысячи жителей.

При этом более 80% жителей этой услугой вообще не пользуются, поскольку у них установлены электронагреватели.

В результате ежегодные убытки составляют более двадцати миллионов гривен.

Впрочем, по информации нашего корреспондента, в горсовете нет единой точки зрения по столь важному социальному вопросу.

Ведь в случае если такое «нулевое» решение будет принято, то могут пострадать тысячи одесситов,  которые не установили у себя индивидуальных водонагревательных приборов и не имеют альтернативы централизованному горячему водоснабжению.

 



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