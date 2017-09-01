В Одессе могут отказаться от централизованной подачи горячей воды

Расчеты коммунальщиков показывают, что в нынешних условиях централизованная подача горячей воды априорно убыточна.

Причем даже в том случае, если бы оплата за нее потребителями была бы стопроцентной!

Дело в том, что в прошлом отопительном сезоне горячая вода подавалась в две тысячи двести восемьдесят многоквартирных домов, в которых проживают четыреста четыре тысячи жителей.

При этом более 80% жителей этой услугой вообще не пользуются, поскольку у них установлены электронагреватели.

В результате ежегодные убытки составляют более двадцати миллионов гривен.

Впрочем, по информации нашего корреспондента, в горсовете нет единой точки зрения по столь важному социальному вопросу.

Ведь в случае если такое «нулевое» решение будет принято, то могут пострадать тысячи одесситов, которые не установили у себя индивидуальных водонагревательных приборов и не имеют альтернативы централизованному горячему водоснабжению.