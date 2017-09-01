Правоохранители задержали мужчину, который избил свою сожительницу и ее 4-летнего сына

При отработке вызова о семейном конфликте в Малиновском районе города, правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который избил свою сожительницу и ее 4-летнего сына. Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицированы по ч.1 ст.122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) УКУ.

Той же ночью патрульные задержали мужчину, который обоснованно подозревается в ограблении 53-летней женщины в Приморском районе города.

Во всех случаях задержанных доставили в отделение полиции и передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

В течение ночной смены одесские патрульные обнаружили два факта незаконного оборота наркотических веществ. Двух мужчин, 31 и 17-лет, задержали по подозрению в нарушении статьи 309 УКУ (незаконное производство, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта).