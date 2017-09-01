Первая партия белорусских троллейбусов для Одессы прибыла в Украину

Об этом сообщил директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман. По его словам, первые пять машин находятся на таможне в Луцке.

Всего же город закупит сорок семь новых троллейбусов, на что будет использован кредит ЕБРР, предоставленный на двенадцать лет.

По информации чиновника, все эти троллейбусы имеют независимую подвеску, низкий пол и кондиционер (правда, только в кабине водителя).

Кроме того, каждый троллейбус имеет запас автономного хода, так что в случае необходимости может некоторое время двигаться и без контактной сети.