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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Первая партия белорусских троллейбусов для Одессы прибыла в Украину

Категория: Новости


Первая партия белорусских троллейбусов для Одессы прибыла в Украину

Об этом сообщил директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман. По его словам, первые пять машин находятся на таможне в Луцке.

Всего же город закупит сорок семь новых троллейбусов, на что будет использован кредит ЕБРР, предоставленный на двенадцать лет.

По информации чиновника, все эти троллейбусы имеют независимую подвеску, низкий пол и кондиционер (правда, только в кабине водителя).

Кроме того, каждый троллейбус имеет запас автономного хода, так что в случае необходимости может некоторое время двигаться и без контактной сети.



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