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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Министерство инфраструктуры «крутит гайки» Администрации морских портов Украины

Категория: Новости


Министерство инфраструктуры «крутит гайки» Администрации морских портов Украины

По словам министра Владимира Омеляна, в АМПУ «свела гнездо» системная коррупция, «Там были фантастические зарплаты и премии, а коррупция росла в геометрической прогрессии!»

Но теперь, по мнению министра, процесс остановлен. Для этого заменен начальник АМПУ и уволено руководство одесского отделения ведомства. На пост руководителя АМПУ «…назначен абсолютно достойный человек и уже предотвращено хищение почти полумиллиарда гривен!»

Напомним, что прежнего руководителя АМПУ Андрея Амелина обвиняют в растрате нескольких миллионов «казенных» гривен. И министр пообещал, что «…процесс будет доведен до логического завершения».



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