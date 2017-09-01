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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Бей своих, чтоб чужие боялись?

Категория: Новости


Бей своих, чтоб чужие боялись?

Прокуратура Одесской области обвиняет в организации пыток заключенных в Одесском СИЗО нынешнего руководителя Южного межрегионального управления в вопросах исполнения наказаний.

По информации пресс-службы ведомства, руководитель управления обвиняется в том, что «будучи возмущен убийством сотрудницы СИЗО, он в сговоре с неустановленными сотрудниками организовал пытки заключенных».

Речь идет об акциях устрашения, проведенных в следственном изоляторе сразу после зверского убийства сотрудницы Елены Порошенко.

Отметим, что никаких явных доказательств насилия над заключенными, кроме их собственных слов и видео непонятного происхождения до сих пор так и не представлено.



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