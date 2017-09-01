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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Американский уголь в порту Южном разгружают по-стахановски!

Категория: Новости


Американский уголь в порту Южном разгружают по-стахановски!

На разгрузку первого пришедшего в Украину балкера с «пенсильванским углем» в порту Южный разгрузили менее, чем за двое суток. Это в полтора раза быстрее, чем было обещано.

«Всего сорок четыре часа понадобилось коллективу порта Южный для разгрузки судна с 62 тысячами тонн угля, доставленного из США 13 сентября». Более ста вагонов с антрацитом уже отправлены на угольные электростанции Украины.

Всего же до конца года в Украину должно поступить семьсот тысяч тонн «пенсильванского» угля!

Отметим, однако, что, как признал министр инфраструктуры Владимир Омелян, цена пенсильванского антрацита вдвое превышает стоимость его аналога из российского Кузбасса.

Министр назвал это расточительство платой за независимость.



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