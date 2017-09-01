Депутаты от Оппоблока приняли участие в заседании Ассамблеи Европейских регионов

По приглашению европейской стороны депутаты Одесского областного совета Виктор Баранский и Виталий Саутенков приняли участие в осенней встрече Ассамблеи Европейских регионов в г. Нанси (Франция). Пленарное заседание АЕР проходило с 12 до 14 сентября.

В рамках визита прошла встреча Виктора Баранского и Виталия Саутёнкова с Президентом Ассамблеи Магнусом Бернтсоном и Генеральным секретарем организации Матие Мори. В ходе двустороннего диалога обсудили вопросы экономического взаимодействия Одесской области с другими европейскими регионами.

С Виктором Баранским налаживаем конструктивные и полезные связи с делегациями стран. “Чистую политику” на официальных заседаниях не обсуждали. Но в кулуарах к нам было немало вопросов о ситуации в Украине. Особенно по поводу того, как проходит децентрализация и насчет перспектив прекращения конфликта на Донбассе.“Сор из избы”, как говорится, не выносили, но альтернативную точку зрения относительно происходящего в стране сказали,

- на своей странице в "Фейсбук" рассказал о визите Виталий Саутёнков.

В рамках встречи обсуждался и планируемый на осень визит в Украину руководства Ассамблеи Еврорегионов. Сотрудничество с этой организацией позволит украинским регионам расширить международные связи, привлекать инвестиции, а также обмениваться опытом в процессах децентрализации, уверены депутаты.

Одесса – регион, обладающий уникальным потенциалом. Это – морские ворота Украины и крупнейший курортный центр. Экономика области позволяет претендовать на привлечение инвесторов, как в промышленность, сельское хозяйство, так и в логистику, туристическую индустрию. Этому в полной мере может послужить и Черноморский саммит АЕР, который руководство Ассамблеи хочет провести следующей весной именно в Одессе. В прошлом году такой форум принимал Батуми. Традиционно в его работе участвовали все страны Черноморского бассейна. Темами встреч, также традиционно, становятся перспективы развития регионов, входящих в Черноморский бассейн, развитие промышленности и водного хозяйства.

Примечательно, что Одесса уже встречала такой саммит в 2012 году. Тогда проходило юбилейное заседание Бюро Аассамблеи Европейских регионов, посвященное 20-тилетию членства нашего региона в этой крупнейшей неправительственной организации. Теперь, после 5ти лет перерыва, есть надежда, что активное сотрудничество возобновится.

Заседание Ассамблеи Европейских регионов закрыто. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать – европейские региональные власти проявляют достаточно большой интерес к нам, ведь Одесский регион – один из самых перспективных в Украине. Начало для налаживания межрегиональных торгово-экономических и культурных связей положено. Благодарим коллег из более чем 200 регионов за хороший прием и заинтересованность в сотрудничестве. До встречи в Одессе!

- подвел итоги визита во Францию Виктор Баранский на своей странице в "Фейсбук".

АЕР – это одна из крупнейших и авторитетнейших европейских ассоциаций, объединяющая более 270 регионов из 33-х стран. Основная задача этой неправительственной организации - налаживание культурных и торговых связей между регионами географической Европы.