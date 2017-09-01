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  • Дата: Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19

Пожар в «Виктории» – трое детей погибли, двое – в больнице

Категория: Новости


Пожар в «Виктории» – трое детей погибли, двое – в больнице

Трагедия произошла накануне в детском муниципальном лагере «Виктория». Около полуночи там загорелся один из спальных корпусов. И несмотря на усилия пожарных, корпус выгорел полностью и, в конце концов, обрушился.

На момент возгорания в корпусе находились сорок два ребенка. Дети были эвакуированы.

Однако, к сожалению, после проведения эвакуации выяснилось, что трех девочек «не хватает».

В начале чиновники утверждали, что те якобы испугались и убежали к морю.

Однако, после разбора завалов тела двух уже нашли. Тело третьей, считавшейся пропавшей без вести, обнаружили через некоторое время.

Еще две девочки госпитализированы, но их жизнь вне опасности. У одной – перелом трех ребер, а у другой – последствия отравления продуктами горения.



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