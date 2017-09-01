Пожар в Виктории – противопожарная сигнализация не работает, а воды в гидранте нет

Сгоревший корпус пансионата «Виктория» был оборудован современной светозвуковой противопожарной сигнализацией, но она оказалась в нерабочем состоянии. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства Борис Панов.

Он так же отметил, что при строительстве деревянного корпуса применялись все противопожарные технологии. Это подтвердил и городской голова Геннадий Труханов.

Однако, по мнению сотрудников ГСЧС, характер пожара свидетельствует о том, что при строительстве корпуса противопожарные технологии были нарушены.

Отметим, что корпус горел очень быстро и даже усилия девяти пожарных экипажей не смогли предотвратить его сгорания и обрушения.

Что же касается противопожарного оборудования, то пожарные сообщили, что воды в пожарном водоеме не было и им пришлось растягивать шланги более чем на километр – аж до улицы Вильямса.

По их утверждению. Это крайне негативно сказалось на темпах борьбы с огнем.

Отметим, что, по словам Геннадия Труханова, гидрант на территории пансионата находился в рабочем состоянии.

Добавим, что до выяснения причин возгорания лагерь Виктория закрыт и, по словам мэра, анализ состояния уцелевших спальных корпусов позволит выяснить причину быстрого возгорания уничтоженного огнем корпуса.