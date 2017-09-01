Все должностные лица, ответственные за ситуацию в муниципальном лагере «Виктория», задержаны

Об этом сообщил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин. По его словам, с ними проводятся следственные действия. Назначены несколько экспертиз, результаты которых будут получены уже на следующей неделе.

По факту происшедшего начато уголовное производство по статье 270 УК Украины (нарушение правил противопожарной безопасности).

Что же касается директора лагеря Петра Саркисяна, то он взят под охрану в больнице, куда был госпитализирован после пожара. По словам городского головы Геннадия Труханова, у него произошла остановка сердца.

Добавим, что от должности отстранен руководитель Киевской райадминистрации Владимир Сушков, а директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.