В Одессе на ходу загорелся троллейбус

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации КП «Одесгорэлектротранс», происшествие произошло накануне на улице Грушевского. Водитель троллейбуса маршрута №8 во время движения почувствовала острый запах гари, после чего остановила троллейбус и эвакуировала пассажиров.
После чего попыталась самостоятельно при помощи огнетушителей справиться с возгоранием в кабине. Но это не удалось, и еще до приезда пожарных троллейбус практически выгорел. Пострадавших нет.
Руководство КП признало действия водителя адекватными и правильными.
Причина возгорания выясняется.