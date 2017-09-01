В Одессе на ходу загорелся троллейбус

По информации КП «Одесгорэлектротранс», происшествие произошло накануне на улице Грушевского. Водитель троллейбуса маршрута №8 во время движения почувствовала острый запах гари, после чего остановила троллейбус и эвакуировала пассажиров.

После чего попыталась самостоятельно при помощи огнетушителей справиться с возгоранием в кабине. Но это не удалось, и еще до приезда пожарных троллейбус практически выгорел. Пострадавших нет.

Руководство КП признало действия водителя адекватными и правильными.

Причина возгорания выясняется.