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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе на ходу загорелся троллейбус

Категория: Новости


В Одессе на ходу загорелся троллейбус

По информации КП «Одесгорэлектротранс», происшествие произошло накануне на улице Грушевского. Водитель троллейбуса маршрута №8 во время движения почувствовала острый запах гари, после чего остановила троллейбус и эвакуировала пассажиров.

После чего попыталась самостоятельно при помощи огнетушителей справиться с возгоранием в кабине. Но это не удалось, и еще до приезда пожарных троллейбус практически выгорел. Пострадавших нет.

Руководство КП признало действия водителя адекватными и правильными.

Причина возгорания выясняется.



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