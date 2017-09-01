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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В связи с трагедией в «Виктории» губернатор инициировал изменения в законодательстве

Категория: Новости


В связи с трагедией в «Виктории» губернатор инициировал изменения в законодательстве

Причем речь идет не об усилении ответственности должностных лиц, а об отмене правил, исключающих сотрудников ГСЧС из числа членов комиссий по приемке в эксплуатацию новых зданий.

По мнению губернатора, это откровенная глупость, цена которой – человеческие жизни.

Кроме того, глава региона намерен добиться отмены моратория на проверки. В результате которого пожарные узнают о качестве противопожарной безопасности зданий и объектов только по факту возгораний.

Как бы то ни было, губернатор публично пообещал, что в будущем году ни один санаторий, пансионат или какой-либо другой объект курортного назначения не будет принят в эксплуатацию без проведения комплексной проверки на противопожарную безопасность.



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