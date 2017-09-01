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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В отключении противопожарной сигнализации в пансионате «Виктория» нет преступного намерения

Категория: Новости


В отключении противопожарной сигнализации в пансионате «Виктория» нет преступного намерения

Как показали предварительные следственные мероприятия, противопожарная сигнализация была отключена, чтобы дети могли спать. Дело в том, что накануне неоднократно происходили ее ложные срабатывания, что вызывало панику и будоражило детей и персонал.

Поэтому, чтобы она не будила детей, систему отключили на ночь.

Однако почему руководство лагеря, столкнувшись с выходом системы из строя, не приняло оперативных мер по приведению в порядок этого важнейшего оборудования, так и остается непонятным. Кроме того, как сообщают сами дети, находившиеся в «Виктории» и их родители, «вода в душе била током», но и это нарушение так же не было устранено.

Отметим, что за все вышеперечисленное согласно должностным обязанностям, несет ответственность руководитель пансионата.



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