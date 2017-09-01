Организаторы концерта «Бумбокс», компания Virus music, не соглашались отменять его из-за объявленного траура

Решение администрации Зелёного театра отменить запланированный на 16 сентября концерт группы «Бумбокс» не нашло понимания у организаторов мероприятия.

Отменить концерт решили в связи с трауром, который объявлен в Одессе и Одесской области на 16 и 17 сентября из–за гибели детей на пожаре в детском лагере «Виктория».

«Команда Зелёного театра считает крайне неуместным и кощунственным проведение концерта группы Бумбокс после сегодняшней трагедии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Однако, как сообщают в учреждении, организаторы концерта, компания Virus music, отказались переносить его на другую дату, а равно и возвращать деньги за проданные билеты. Вместо этого они пригрозили пригнать свой генератор и провести концерт, несмотря на намерения администрации театра. Ситуация осложнялась тем, что под воротами театра уже собрались несколько сотен фанатов «Бумбокса», явно раздосадованных отменой концерта.

Ситуацию разрешил лидер «Бумбокса» Андрей Хлывнюк, который встал на сторону администрации театра и согласился с отменой концерта, в связи с чем концерт всё–таки отменили.