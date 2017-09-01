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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Маяках готовятся к выборам

Категория: Новости

В Маяках готовятся к выборам

Маякская сельская избирательная комиссия провела свое первое заседание. Об этом сообщил глава Белявской районной избирательной комиссии Николай Майстров.

По его словам, решение о создании комиссии было принято 15 сентября. Возглавила комиссию представитель «Украинской морской партии Сергея Кивалова» Екатерина Кашлакова.

Напомним, что 29 октября в объединенных территориальных громадах по всей Украине проходят выборы глав и местных советов. В Одесском регионе выборы будут проходить в одиннадцати ОТГ.



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