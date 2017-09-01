 
Информация к новости
  • Просмотров: 378
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Областная Прокуратура проводит масштабные обыски, связанные с расследованием трагедии в «Виктории»

Категория: Новости


Областная Прокуратура проводит масштабные обыски, связанные с расследованием трагедии в «Виктории»

По информации из Прокуратуры, обыски и изъятия документов прошли в департаменте образования и науки, Киевской райадминистрации и Киевском районном управлении ГСЧС.

По мнению сотрудников Прокуратуры, данные мероприятия помогут пролить свет на причины трагедии, происшедшей в муниципальном лагере «Виктория», где в результате пожара в спальном корпусе погибли трое детей.

Отметим, что по мнению ряда общественников и родителей, ответственность за происшедшее лежит так же на руководстве УКСа, которое, по их словам, и выступало заказчиком строительных и реконструкционных работ в пансионате.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 