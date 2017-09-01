Серьезное ДТП, отрезавшее от города целый микрорайон, произошло накануне на Фонтане

Происшествие произошло в районе 7-й станции Большого Фонтана.

Там автомобиль «Daewoo Sens», двигавшийся по улице Бригадной врезался во внедорожник «Lexus», ехавший со стороны Фонтанской дороги. В результате столкновения внедорожник перевернулся.

Его водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Отметим, что в следствие ДТП движение по Фонтанской дороге оказалось фактически перекрыто. В результате образовались большие заторы, а водители пытались объехать место столкновения по боковым улицам и переулкам, не рассчитанным на столь насыщенный транспортный поток.