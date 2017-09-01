 
Информация к новости
  • Просмотров: 525
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Серьезное ДТП, отрезавшее от города целый микрорайон, произошло накануне на Фонтане

Категория: Новости


Серьезное ДТП, отрезавшее от города целый микрорайон, произошло накануне на Фонтане

Происшествие произошло в районе 7-й станции Большого Фонтана.

Там автомобиль «Daewoo Sens», двигавшийся по улице Бригадной врезался во внедорожник «Lexus», ехавший со стороны Фонтанской дороги. В результате столкновения внедорожник перевернулся.

Его водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Отметим, что в следствие ДТП движение по Фонтанской дороге оказалось фактически перекрыто. В результате образовались большие заторы, а водители пытались объехать место столкновения по боковым улицам и переулкам, не рассчитанным на столь насыщенный транспортный поток.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 