Одесская мэрия признала общую моральную ответственность за трагедию в «Виктории»

Соответствующее заявление сделал вице-мэр Олесь Янчук, который в отсутствие городского головы Геннадия Труханова вел аппаратное совещание в горсовете.

По его словам, «…мы все несем моральную ответственность за происшедшее!» При этом он особо отметил, что «…есть должностные лица, которые несут за происшедшую трагедию персональную ответственность».

Он выразил уверенность, что в ходе проводимого расследования их вина будет установлена и они «…ответят за свои действия или отсутствие таковых по всей строгости Закона!»

«Мы никого покрывать не будем и предоставим всю необходимую информацию!» - пообещал вице-мэр.