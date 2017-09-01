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  • Дата: Сегодня, 11:36
Сегодня, 11:36

Одесская мэрия признала общую моральную ответственность за трагедию в «Виктории»

Категория: Новости


Одесская мэрия признала общую моральную ответственность за трагедию в «Виктории»

Соответствующее заявление сделал вице-мэр Олесь Янчук, который в отсутствие городского головы Геннадия Труханова вел аппаратное совещание в горсовете.

По его словам, «…мы все несем моральную ответственность за происшедшее!»  При этом он особо отметил, что «…есть должностные лица, которые несут за происшедшую трагедию персональную ответственность».

Он выразил уверенность, что в ходе проводимого расследования их вина будет установлена и они «…ответят за свои действия или отсутствие таковых по всей строгости Закона!»

«Мы никого покрывать не будем и предоставим всю необходимую информацию!» - пообещал вице-мэр.



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