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  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Во всех школах, детских садах и медицинских учреждениях грядут тотальные проверки.

Категория: Новости


Всем структурным подразделениям муниципалитета поручено срочно организовать и провести совместно с сотрудниками ГСЧС проверки противопожарной безопасности мест массового скопления людей.

По словам вице-мэра Олеся Янчука, «трагедия «Виктории» должна стать для нас уроком, и она больше не должна повториться!»

Поэтому особое внимание будет уделено соблюдению правил противопожарной безопасности детских садиков, школ, кружков детского творчества, больниц и поликлиник.

Напомним, что задачу проведения таких проверок городские власти ставили, на протяжении, по крайней мере, последнего года.



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