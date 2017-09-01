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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Все виновные в трагедии в детском лагере «Виктория» будут привлечены к ответственности

Категория: Новости


Такое обещание дал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как он сообщил в соцсетях, он «…уже дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и руководителю Нацполиции  Сергею Князеву сформировать специальную группу из лучших следователей страны, которая должна незамедлительно выехать на место и выяснить все обстоятельства трагедии , а так же установить всех, чьи действия или бездействие к ней привели!»

По убеждению премьера, «…все виновные в трагедии должны понести наказание вне зависимости от должности!»

«Мы должны сделать выводы из трагедии, которая произошла в одесском лагере. Халатность, безответственность, особенно если в их основе лежит коррупция, не могут иметь никаких оправданий!» -подчеркнул Владимир Гройсман.

Все виновные в трагедии в детском лагере «Виктория» будут привлечены к ответственности

 



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