Все виновные в трагедии в детском лагере «Виктория» будут привлечены к ответственности

Такое обещание дал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как он сообщил в соцсетях, он «…уже дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и руководителю Нацполиции Сергею Князеву сформировать специальную группу из лучших следователей страны, которая должна незамедлительно выехать на место и выяснить все обстоятельства трагедии , а так же установить всех, чьи действия или бездействие к ней привели!»

По убеждению премьера, «…все виновные в трагедии должны понести наказание вне зависимости от должности!»

«Мы должны сделать выводы из трагедии, которая произошла в одесском лагере. Халатность, безответственность, особенно если в их основе лежит коррупция, не могут иметь никаких оправданий!» -подчеркнул Владимир Гройсман.