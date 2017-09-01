Аппаратное совещание в мэрии не обошлось без скандала

В начале аппаратного совещания представители фракции «Самопомощи» в горсовете в ультимативной форме потребовали предоставления права на выступление, и буквально силой завладев трибуной, потребовали немедленного отстранения от должности целого ряда руководящих работников города.

В их числе –заместителей городского головы Зинаиды Цвиринько и Петра Рябоконя, а также руководителя управления капитального строительства Бориса Панова и директора департамента оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Григория Зубова.

По словам депутата от «Самопомощи» Анны Поздняковой, «…мы считаем, что чиновники, принимавшие в эксплуатацию лагерь «Виктория» и курирующие объект, не имеют права оставаться в своих креслах!»

По ее убеждению, чтобы трагедия больше не повторилась, ответственность всех виновных должна быть максимальной.

Отметим, что вице-мэр Петр Рябоконь не имел отношения к вводу в эксплуатацию лагеря «Виктория», поскольку вступил в должность уже после этого. Он также не является непосредственным куратором объекта.

Однако инициативная депутатская группа отказалась принимать во внимание эти объективные обстоятельства.