Вместо введения он-лайн систем в медучреждениях нужно просто установить камеры в кабинетах врачей

С такой своеобразной инициативой выступил в ходе аппаратного совещания в мэрии депутат горсовета Богдан Гиганов.

По его убеждению, «…это даст больше пользы в борьбе с халатностью врачей, на что жалуются все больше пациентов».

Однако, по убеждению директора департамента здравоохранения Евгения Григорьева, во многих медицинских центрах камеры уже стоят. Разумеется, только там, где это позволяют приличия.

Однако сами по себе камеры видеонаблюдения проблему улучшения качества медицинской помощи не решают, уверен чиновник.

По его словам, именно компьютеризация, помимо прочих благ, дает лечащему врачу максимум информации для назначения эффективного лечения и позволяет пациенту в случае необходимости доказать неправильность врачебных назначений.