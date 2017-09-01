Из числа проектов, победивших в конкурсе в рамках общественного бюджета, до сих пор реализуется меньше половины

Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, «…из сорока проектов, одобренных в рамках общественного бюджета работы на стадиях разработки проектной документации, проведения экспертиз и подготовки тендеров проводятся только до восемнадцати».

Как обстоят дела с остальными, чиновник не сообщила.

Напомним, что на реализацию проектов программы «Социально-активный одессит» в общественном бюджете заложено сто миллионов гривен.