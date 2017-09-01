Скандально известной неонацистке разбили нос в ходе столкновений у стройки на ул. Каманина

В столкновениях с правоохранителями возле стройки на улице Каманина в Одессе немного пострадала Вита Завируха — ей разбили нос.

О ней известно, что она была на Евромайдане, участвовала в захвате Винницкой облгосадминистрации и принимала участие в так называемой «народной люстрации» в Виннице. Вита никогда не скрывала своих радикальные политические взгляды и даже демонстрировала их в соцсетях.

Позже жительница Винницы Завируха воевала в батальоне «Айдар», а в мае 2015 года была задержана в Киеве по подозрению в убийстве двух правоохранителей во время ограбления заправки. Тогда ей было 19 лет. 24 января 2017 года за Заверуху внесли залог в 1,6 миллиона гривен, после чего её освободили из следственного изолятора.