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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесса заняла второе место в рейтинге ложных минирований

Категория: Новости

Одесса заняла второе место в рейтинге ложных минирований

Национальная полиция Украины составила рейтинг городов по числу анонимных сообщений о различных заложенных взрывных устройствах.

Как передаёт «УНИАН», число таких звонков на протяжении нескольких последних лет значительно возросло. Так, по данным заместителя руководителя Нацполиции Вячеслава Аброськина, в 2012-2013 годах правоохранители получали за год около 200 сообщений о минированиях, а в 2014-2016 годах их число превысило 800 сообщений.

«Можно сделать вывод, что стремительный рост этого показателя произошёл в 2014 году, именно в тот период, когда в Украине начались общественно–политические изменения и вооружённое противостояние на востоке государства», — говорит полицейский.

Добавим, что за 8 месяцев 2017 года больше всего подобных звонков было зарегистрировано в Киеве (96) и в Одесской (87), Днепропетровской (48), Харьковской (28), Львовской (26) и Херсонской (22) областях. Чаще всего объектами «подрывников» становятся различные административные здания, объекты инфраструктуры и торговые учреждения.



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