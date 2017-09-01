Глава одесского «Демократического альянса» неожиданно огорчился из-за поражения СССР в Холодной войне

Активист одесского «Евромайдана» и «Демократического альянса» Павел Ленец заявил, что украинцы «проиграли» вместе с Советским Союзом в Холодной войне.

Соответствующий пост молодой демократ опубликовал на своей странице в Facebook.

«Читаю заметки с ялтинского экономического саммита и новости о современных достижениях коммунистического Китая после успешной перестройки. Если бы 26 лет назад мы не проиграли, а выиграли Холодную войну, то сейчас бы президент Техаса смешно отчитывался перед украинцами из Советского Союза о медленном и тяжёлом ходе социалистических реформ. В кулуарах он бы краснел… Но 26 лет назад Союз проиграл Холодную войну. А мы проиграли войну как его граждане. И ощущаем это до сих пор», — написал Ленец.

«Евромайдановец» уточнил, что не является фанатом СССР, однако, по мнению активиста, нельзя отрицать «самореализацию и успехи украинцев в советском периоде истории».

«Потому что сегодня весь мир обсуждает гениального американца, движущего космическую программу человечества, а всего 55 лет назад весь мир обсуждал гениального украинца, запустившего первого человека в космос… При величайшем потенциале украинского народа, доказанном историей, наше политическое положение и то, что нам там говорят «учителя» — просто унизительно для любого совестливого украинского политика», — констатирует глава одесского «ДемАльянса».