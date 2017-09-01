 
Информация к новости
  • Просмотров: 91
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Суд постановил оправдать обвиняемых по делу 2 мая «куликовцев»

Категория: Новости

Суд постановил оправдать обвиняемых по делу 2 мая «куликовцев»

Городской суд Черноморска (Ильичёвск) считает, что подсудимые по делу о беспорядках на Греческой площади активисты Куликова поля подлежат оправданию за недоказанностью вины.

Об этом было заявлено в ходе оглашения приговора по этому делу 18 сентября.

Напомним, ранее суд отклонил доказательства обвинения, признав их или сомнительными, или недопустимыми.

«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — зачитал решение судья.

В настоящее время суд переходит к чтению результативной части обвинения.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 