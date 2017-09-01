 
Информация к новости
  • Просмотров: 71
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Геннадий Труханов не исключает поджог в качестве причины трагедии в лагере «Виктория»

Категория: Новости

Геннадий Труханов не исключает поджог в качестве причины трагедии в лагере «Виктория»

Мэр Одессы Геннадий Труханов не исключает, что причиной трагедии в лагере «Виктория» мог стать поджог.

Об этом городской голова заявил 18 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не хочу переводить это в политическую плоскость. Но очень интересно и важно разобраться в причинах. Как могло такое произойти, чтобы одновременно всё сгорело. Я прошу объективного расследования, в том числе не исключая версию поджога», — заявил Труханов.

«Этот вопрос нужно хорошо изучить правоохранителям», — подчеркнул мэр.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 