Геннадий Труханов не исключает поджог в качестве причины трагедии в лагере «Виктория»

Мэр Одессы Геннадий Труханов не исключает, что причиной трагедии в лагере «Виктория» мог стать поджог.

Об этом городской голова заявил 18 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не хочу переводить это в политическую плоскость. Но очень интересно и важно разобраться в причинах. Как могло такое произойти, чтобы одновременно всё сгорело. Я прошу объективного расследования, в том числе не исключая версию поджога», — заявил Труханов.

«Этот вопрос нужно хорошо изучить правоохранителям», — подчеркнул мэр.