Работники пансионата «Виктория» 26 раз нарушили пожарную безопасность

С 20 по 23 июня Главное управление Государственной службы по ЧС Одесской области проводили плановую проверку в лагере «Виктория» и выявили 26 нарушений пожарной безопасности.

Об этом во время заседания оперативного штаба спасательной службы сообщил глава областного ГС ЧС Виктор Федорчак.

«По результатам проверки 23 июня руководству лагеря вручили предписание с требованием устранить ряд нарушений пожарной безопасности. Ответственное лицо, Янчик, была привлечена к админответственности», — отметил Федорчак.

По его словам, среди обнаруженных нарушений фиксировались следующие: отсутствие договора для обслуживания автоматической пожарной сигнализации, отсутствие вывода сигнала контрольно-приёмного оборудования на пульт круглосуточного пожарного наблюдения, отсутствие журнала обслуживания и т.д.

Никакие из перечисленных мер не были выполнены. По факту трагедии были открыты два уголовных производства по ст.270 ч.2 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и имущественный ущерб в особо крупном размере) и по ст.367 УК Украины (служебная халатность). Виновникам грозит до 8 лет тюремного заключения.