Во время пожара руководству города поступала разная информация о пожарном водоёме

Мэр Одессы Геннадий Труханов заверил, что городские власти ничего не скрывают и будут содействовать следствию.

«Никто никаких документов не спрячет. Эти документы практически подделать невозможно. Для меня главное — получить заключение, почему возник пожар, ибо есть разная информация», — сказал он.

Городской голова вспомнил, что, когда находился ночью во время пожара в лагере, то озвучивалась разная информация.

«Сначала говорили, что пожарный водоём на 50% заполнен. Потом сказали, что невозможно использовать его. Это говорили профессионалы. По их словам, они не могли пользоваться гидрантами поблизости пожара, поскольку поплавились мигалки (сигнальные плафоны). Поэтому было принято решение отвести технику и воспользоваться другим пожарным водоёмом», — сказал Труханов.

Он отметил, что в ту страшную ночь от пожарной службы звучали «абсолютно другие доклады, которые тоже должны быть зафиксированы правоохранителями».

«Я тогда задал вопрос пожарным: есть ли у них проблемы с водой, мне ответили, что перебоев нет и воды достаточно», — добавил он.

В то же время мэр не отрицает нарушения неработающего пожарного водоёма: «Это непростительное нарушение, но это не было причиной нехватки воды».