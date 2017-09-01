У здания Ильичевского суда, где вынесли оправдательный приговор фигурантам «дела 2 мая», начались противостояния между правоохранителями и активистами

В Черноморске у здания Ильичевского суда, где вынесли оправдательный приговор фигурантам "дела 2 мая", начались противостояния между правоохранителями и представителями проукраинских организаций, передает "Интерфакс-Украина"..

Сообщается, что два десятка протестующих забросали силовиков подручными средствами, между ними возникли две потасовки. Митингующие применили в отношении правоохранителей слезоточивый газ, пытаясь прорвать оцепление.

Представители проукраинских организаций собираются блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела, стаскивая к зданию суда шины, паллеты и начав возводить баррикады.

Отмечается, что всех оправданных фигурантов уголовного дела удалось вывести из здания суда, а сами протестующие начали постепенно расходиться.

В комментарии "112 Украина" советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк подтвердил, что правоохранителям удалось взять ситуацию у здания суда под свой контроль.

«На данный момент ситуация, несмотря на провокации, стабилизирована. На место выехал сам глава ГУ Нацполиции в Одесской области Головин. Также значительная сила правоохранителей отвлекается группой, прибывшей из других городов Украины, находится в Одессе и ведет протестную деятельность с известным застройщиком Одессы. Поэтому значительные силы правоохранителей также дежурят и там», — заявил он.

Напомним, 18 сентября суд признал невиновными 20 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на Греческой площади 2 мая 2014 года. Пятеро по решению суда были освобождены из-под стражи.

Сразу после завершения суд двое из оправданных фигурантов уголовного дела – Сергей Долженков и Евгений Мефедов были задержаны органами прокуратуры и СБУ за сепаратизм.