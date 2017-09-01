А у нас в сентябре все только начинается!

Это, вероятно, где-то в других странах и городах все происходит точно «по календарю»: январь — начало года, от него и идет отсчет. А вот когда наступает сентябрь, то это первый признак, что год катится к закату. Где-то, но только не в Одессе. Словно в очередной раз желая доказать свою исключительность, город показывает: в сентябре в Одессе все только начинается.

Одесский год начинается с сентября?

Почему так? Вы еще спрашиваете?! Точка отсчета идет исключительно от Дня города. Впрочем, не только в этом дело. Вероятно, именно в сентябре, когда одесская детвора заполняет школьные классы, туристы в основной массе покидают Южную Пальмиру, а жара идет на спад, Одесса делает глубокий вздох, и… начинает таки жить насыщенной внутригородской жизнью. Вам мало доказательств? Тогда загляните в Литературный музей, который уже много лет начинает новый год именно в сентябре, выпуская чисто одесский календарь, посвященный той или иной чисто одесской улице.

Как рассказала научный сотрудник музея Елена Каракина, Одесса была первым городом (вот ведь тоже изюминка!), которая пожелала отмечать свой День рождения широко и массово.

В этом году там состоялась презентация уже 15-го выпуска «Одесского календаря», посвященного улице Жуковского. И, кстати, Литмузей в этом сентябре отметил свой сорокалетний юбилей.

Итак, одесский календарь, который начинается с сентября.

Улица Жуковского. На ней произошло немало значимых событий для города. В начале XIX века здесь находилась Одесская Почтовая Контора, поэтому улицу в свое время назвали Почтовой. Почти через 100 лет Одесская городская Дума переименовала ее в честь Жуковского. Одесский календарь рассказывает, что здесь жили Жаботинский, Вера Инбер, Михаил Комаров. Тут находилось издательство «Маяк», где были изданы книги Паустовского, Катаева, Багрицкого, Ильфа и Петрова, Бабеля. Напротив дома, где жил Исаак Бабель, ему установлен памятник.

И Музей под землей, и «пожившие» фото, и памятник с винной чашей

Ах, одесский сентябрь! Сколько событий — насыщенных и ярких. Подумайте только: в центре города, на улице Бунина, открылся Музей. Чисто одесский — катакомбный. Именуется он «Катакомба Канткаузена», и уже стал «одесской сентябрьской фишкой». Назван он так, потому что раньше здесь располагались владения князя Канткаузена, и именно здесь в начале позапрошлого века добывался первый одесский ракушечник.

Катакомбный музей как раз рассказывает и о том, как (и из какого камня) строилась Одесса. Кроме того, здесь, в подземных лабиринтах, в шести залах на глубине восьми метров представлены многочисленные артефакты, которые были обнаружены в одесских катакомбах неутомимыми исследователями подземной истории города. Это и редкие образцы керамики 18 века, и патроны и гильзы Первой мировой, и многое-многое другое, напрямую связанное с историей Одессы.

И снова — история города. На этот раз сентябрьским подарком стала фотовыставка «Одесса в старых фотографиях» в Музее западного и восточного искусства. Тоже, скажу вам, поражающее воображение зрелище. Тут собраны старинные, старые и «пожилые» фотографии, на которых зачастую запечатлена та Одесса, которую мы с вами уже не видели. Это и «сошедшие» с постаментов памятники вождям, скульптуры, которых уже нет, фонтаны, которые тоже нам не встречались. Вот, вроде, и улицы, знакомые с детства, а все же «не те».

Авторы выставки — журналист и фоторепортер Евгений Волокин и коллекционер и краевед Анатолий Дроздовский — словно щедро погрузили нас в прошлое. Практически возле каждого фото идут споры и рассуждения. Кто-то «такое еще помнит», кто-то интересуется: «Да неужели и в самом деле на железнодорожном вокзале бил фонтан?!». Или: «В самом деле, у лестницы, ведущей к Колоннаде, красовались львы?!». Да, бил фонтан. И львы охраняли Колоннаду. Просто прошли годы, и все, оказывается, изменилось, а было именно так, все представленные фото — молчаливые свидетели и яркие доказательства.

Кстати, а вы в курсе, что именно в сентябре рядом с реставрируемым Воронцовским дворцом в Одессе появилась новая скульптура (работа скульптора Михаила Ревы), посвященная мореплавателям-грекам? Нет? Тогда «спешите посмотреть». На стеле изображены в форме монет античные колонии Северо-Западного Причерноморья. Вверх памятного знака украшает бронзовая копия древнегреческого килика — винной чаши с надписью на греческом, которая в переводе означает «Пей быстрее». Такой чашей древние греки пользовались во время своих торжественных пиров (симпосиев). Чашу обвили виноградные ветвь и листья плюща — символы бога Диониса. На симпосиях общую чашу с вином передавали по кругу, из нее каждый отпивал по глотку.

Такой вот насыщенный у нас получился сентябрь, в котором, как известно, в Одессе все начинается…