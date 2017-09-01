Задрав штаны, бегом в Европу

Что мы нашли и что потерли?

Много шума было во время ожидания вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Несведущему гражданину могло показаться, что с началом действия этого документа в Украине резко сменится экономическая жизнь. И вот 1 сентября 2017 года наступила дата официального вступления в силу этого Соглашения. И теперь можно изучать его статьи и что они сулят нашей стране. Стоит ли оно того, чтобы за него была пролита и продолжает литься кровь наших соотечественников? Мы лишились Крыма и Донбасс в подвешенном состоянии.

Само Соглашение представляет собой очень объемистый документ, на сотнях страницах которого размещено 486 статей. Из них 311 регламентируют торговлю и вопросы, связанные с ней. По сути, речь идет о расширенной зоне свободной торговли, которую ЕС предоставила не только Украине, но еще другим 30 государствам, в том числе и находящимся даже не в Европе. Само же Соглашение охватывает все сферы, начиная с образования, здравоохранения, финансов и заканчивая реальным сектором экономики. Готовили его несколько лет еще при прежней власти, но спросите любого человека, даже крупного чиновника, читал ли кто-то весь текст? Вряд ли такого найдете. В нем, естественно, отображены важные экономические, гуманитарные, финансовые и другие вопросы. К примеру, здесь оговаривается интеграция в европейское образовательное пространство наших вузов. Это важно для наших студентов и преподавателей, которые могут учиться и перенимать опыт европейских университетов. Есть в нем положительная сторона для наших предпринимателей, которые по бизнес-кооперации могут открывать производственные площадки или представительства в Европе по упрощенной процедуре.

Однако многие эксперты, у кого все же хватило сил изучить содержание Соглашения, отмечают, что значительная часть его положений на практике не работает. И причина этого – неразворотливость наших чиновников. Мы уже отмечали, как положительный фактор Соглашения, в нем предусмотрена кооперация. Но чтобы она действовала, нужно утвердить так называемый европейский паспорт, форму, по которой наши бизнесмены могли бы быстро регистрировать предприятия в Европе, а европейские – в Украине. Но для этого надо принять ряд регуляторных актов, гармонизировать наши коды экономической деятельности с европейскими. Однако этого никто пока не делает, а время идет.

Как отмечают эксперты, анализирующие Соглашение, из более 150 директив ЕС, которые должна была имплементировать Украина в рамках этого Соглашения, у нашего правительства руки пока дошли до 23. Но и они лишь формально приняты. Необходимые законы и подзаконные акты на базе этих директив в большинстве случаев пока даже не разработаны. При таких «темпах» Украина еще много лет будет лишь числиться членом ассоциации, но практически оставаться на ее задворках.

Подобная медлительность вхождения в экономическое пространство Европы нашей страны привела к тому, что уже упущены предоставленные нам возможности. Как известно, Украине ЕС еще в 2014 году предоставила зону свободной торговли, причем в льготном формате, то есть экспортировать свои товары без пошлины, тогда как европейские товары получили свободный доступ к нашему рынку лишь с 1 января 2016 года. Однако итоги экспорта оказались скромными за эти годы. Особенно это заметно по данным Госстата. Отмечено, что экспорт наших товаров в ЕС за первое полугодие 2017 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. И это при том, что за прошедшие два года спад был еще большим. Только в 2017 году началось некоторое оживление торговли. Однако это оживление отмечается в общем экспорте, при этом в процентном отношении экспорт в страны ЕС меньший, чем в Россию (24,2% и 26,4% соответственно). Хотя Украина считает врагом Россию, но полностью прервать торговлю с ней не может. Товарооборот с РФ составляет 40%, а с ЕС – до 30%.

Правда, за годы действия зоны свободной торговли экспорт некоторых наших товаров увеличился, например, кукурузы на 26%, железной руды – на 12% и подсолнечного масла на 40%. По всем другим показателям наблюдаются одни минусы, особенно уменьшились поставки чугуна и ферросплавов, продукции химической, целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроения. Значительный спад экспорта произошел по химии. За прошедшие неполные 4 года он сократился на 50%. Это можно объяснить тем, что раньше Украина покупала сырье для этой промышленности в странах СНГ и за счет этого производила минеральные удобрения, которые экспортировала.

Некоторое оживление торговли произошло со странами ЕС в аграрной продукции и товарах легкой промышленности. Однако Европарламент очень неохотно идет на повышение беспошлинных квот на нашу сельхозпродукцию или расширение «льготного» списка. К примеру, в июне нынешнего года увеличил нам квоту на кукурузу с 400 тысяч до миллиона тонн, овса с 4 тысяч тонн до 8 тысяч, меда с 5 тысяч тонн до 8 тысяч тонн, виноградного сока на 500 тонн. При нашем производстве такие льготы – мизер.

Дискриминация прослеживается во многом

Впереди нас ждет еще немало трудностей, без преодолений которых украинскому бизнесу трудно войти в полной мере в европейское пространство. Речь идет о необходимости перехода на стандарты производства и сертификации, установленные в Евросоюзе. Чтобы перейти на них, нужны немалые деньги, которых в стране нет, а кредитно-финансовая система уничтожена. Поэтому все самое предпочтительное в украинском рынке займут западные компании и, может быть, китайцы.

Если внимательно изучить экспортный набор товаров Украины в страны ЕС, то нетрудно заметить, что в основном мы отправляем туда сырье. Высокотехнологичная продукция им не нужна. О чем европейцы говорят почти в открытую. Наша страна нужна Европе, как большой рынок сбыта и поставщик сырья. Они не планируют развивать у нас свои предприятия по изготовлению новой техники и внедрять в наше производство высокие технологии, чтобы не создавать потенциального конкурента. Возьмем такой пример. У нас действовали отдельные площадки по сборке бытовой техники итальянских производителей, но заказы поступали к нам через Венгрию. Однако экспорт этих товаров упал на 20%. Венгры решили сворачивать эту программу и создавать такие предприятия у себя, при этом они не против переманить украинских специалистов к себе.

Нельзя не обратить внимание на ужесточение требований, которые определены в Соглашении. Например, Украина должна снять запрет на вывоз некоторых сырьевых товаров.

Многие годы Украина в значительных объемах экспортировала семена подсолнечника. Затем по настоянию группы народных депутатов Верховная Рада приняла закон о повышении экспортной пошлины на подсолнечник. Это позволило значительно сократить его экспорт, что дало возможность нашим заводам перерабатывать основную часть маслосемян, в результате Украина стала одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров подсолнечного масла. Теперь Украина обязана отменить высокие пошлины и дать свободный экспорт подсолнечника. Следовательно, мы вынуждены лишить тысячи людей рабочих мест и лишиться лидерства в экспорте растительного масла. А нам масло будут завозить из Европы, приготовленное из наших подсолнечных семян. То есть произойдет то же самое, что с зерном. Украина его отправляет за рубеж, а они нам поставляют спагетти, кукурузные палочки, овсянку и прочее. Но по какой цене!

По Соглашению Украина должна отменить запрет на вывоз леса– кругляка. Пусть украинцы вырубают леса, оголяют горы, терпят бедствия от наводнений и снеговых завалов, ликвидируют деревообрабатывающую промышленность, но выполняют требования подписанного документа.

А вообще-то наши правители так спешили подписать Соглашение об ассоциации, что даже не удосужились внимательно посмотреть, как его подписывали другие страны. Взять ту же Польшу, которая воспользовавшись коньюктурой времени, когда Евросоюз старался любой ценой побыстрее «оторвать» от СССР бывших его союзников и вовлечь их в свою орбиту. Польша, будучи еще кандидатом в ЕС, за период с 1996 по 2003 годы, получила от Броюсселя 5,7 миллиарда евро помощи на подготовку к вступлению, кроме того, более 100 миллиардов евро в последующие 10 лет членства в ЕС, выделенные на программы по повышению уровня жизни и конкурентоспособности национальной экономики. И они до сих пор и продолжают получать помощь. А мы опасались, чтобы в ЕС не передумали и галопом побежали в Европу. Хотя там нас в скором будущем никто не ждет.

Правда, Президент Петр Порошенко в день начала действия Соглашения ассоциации громогласно заявил, что мы теперь и Европа и НАТО. Он так разговорился, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вынужден был умерить пыл нашего Президента. Порошенко надо бы помнить о Турции, которая в 1963 году заключила договор об ассоциации, но членства в ЕС так и не дождалась.

Отчего убегали, туда и попали

С первых дней независимости украинское правительство всячески подчеркивало, что больше никогда не вступит ни в какие объединения, которые сужают нашу независимость. Помните, когда Кравчук не подписал соглашение об объединении бывших республик СССР в сообщество лишь потому, что в нем присутствовало слово «союз». Он это ассоциировал с советским союзом. Последующие президенты не соглашались с тем, что новое объединение предусматривало делегирование определенных полномочий общему правительству. А как же подписанное Соглашение об ассоциации ЕС и Украины?

Теперь Украина должна согласовывать свои действия с внешнеполитическим ведомством ЕС. Кроме того, Соглашением определено создание в стране наднационального органа управления – Совета ассоциации.

Такие перемены нас ждут скоро. Очевидно, в Молдове уже разочаровались порядками и требованиями, которые предъявляет им Соглашение об ассоциации, поэтому партия социалистов Президента республики Игоря Додона начала акцию за аннулирование Соглашения об ассоциации с ЕС, так как оно не принесло стране никаких преференций. Напомним, что Украина, Грузия и Молдова одновременно подписали договор об ассоциации с Евросоюзом.