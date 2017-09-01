Промышленно-инновационные кластеры – залог процветания региональных экономик Украины

Децентрализация и кластеризация экономики

Известный политолог Андрей Головачев в своем блоге на korrespondent.net от 6.09.2017 опубликовал статью «Будущее страны: децентрализация или импичмент», где, в частности, говорится: «Суть реформы местного самоуправления, т.е. децентрализация, о которой все говорят уже три года, как раз и заключается в том, чтобы передать полномочия и налоги из центра в регионы. Однако, кроме пустой болтовни и лозунгов, ничего в этом направлении реально не делается. Центральная власть попросту саботирует децентрализацию, прикрываясь придуманной войной с Россией, и не желает отказываться от коррупционных схем распределения бюджетов, а ВР недееспособна и импотентна. Ситуация зависла, а положение стремительно ухудшается, потому в страну просто катастрофически не идут инвестиции». А.Головачев подчеркнул, что: «Децентрализация, по нашему мнению, должна сопровождаться кластеризацией экономики. Евросоюз справедливо настаивает, чтобы Украина немедленно приступила к внедрению так называемой Европейской хартии местного самоуправления. Суть этой хартии, если коротко, заключается в том, что местным властям должны быть переданы все полномочия по управлению социально – экономической жизнью региона, за исключением вопросов национальной обороны и внешней политики. Ну, а раз все полномочия, вся ответственность передается в регионы (зарплаты, пенсии, социальные пособия, образование и т.д.), то, разумеется, и все налоги также должны оставаться в регионах. Это справедливый принцип, на нем построены все высокоразвитые западные страны и это единственный принцип, который позволяет регионам эффективно развиваться и развивать страну в целом. Это принцип, который заставит регионы отказаться от попрошайничества и принудит к тому, чтобы не воровать свои бюджеты, а привлекать инвестиции в регионы, создавать благоприятный бизнес-климат, потому что придется самим отвечать перед своими жителями», – указано в статье известного украинского политолога.

Украина, обретя независимость, получила в наследство осколок мощной индустриальной экономики Советского Союза. Выход из СССР подразумевал самостоятельный путь развития страны. Первое, с чем пришлось столкнуться – это с разрывом экономических связей некогда единой экономики большой страны. С другой стороны, в мире в это время стали возникать антиглобалистские тенденции. И в экономике стали проявляться тенденции к регионализации. И у нашей страны появился шанс создать экономику нового типа с намного меньшим уровнем концентрации производства, чем в индустриальную эпоху. Экономику постиндустриальных кластеров.

Что такое «кластер»?

Понятие «кластер» достаточно популярно и используется в разных науках, таких как: математике, физике, астрономии, химии, информатике, лингвистике, музыке. Английский экономист Альфред Маршалл впервые обратил внимание на кластер как на экономическое явление и на основании исследований процессов концентрации специализированных компаний в промышленных регионах появилось понятие «кластер». Данные исследования позволили экономисту определить три преимущества для компании, которая входит в состав кластера. Первое преимущество – эффективный обмен инновациями и опытом, второе – специализация поставщиков и, последнее, – формирование эффективного рынка труда с большим количеством работников и работодателей. По мнению ученых, промышленный кластер – это подмножество производств экономики, которые взаимосвязаны потоками товаров и услуг сильнее, чем с другими секторами национальной экономики. Данная концентрация компаний – идеальная модель локальной производственной системы, которая имеет собственную экономическую и социальную идентичность».

Экономические кластеры в Украине

Первая попытка создать экономический кластер в Украине была осуществлена в Подольском регионе по инициативе одного из университетов Хмельницкой области мэрами нескольких городов и представителями областной администрации. Результатом данной инициативы стал кластер строительной отрасли в Хмельницкой области в 1998 году. Кроме того, в течение 1997-2000 годов были сформированы производственные кластеры (швейный, пищевой, туристический, продовольственный, а также кластер зеленого туризма), которые успешно функционируют и сегодня. Строительный кластер Хмельницкой области объединяет около 30 предприятий и только за первые годы своей деятельности создал 5 тысяч новых рабочих мест. За короткое время строительный кластер достиг успехов на местном рынке, что позволило ему завоевать рынки строительства объектов других регионов. В Хмельницкой области в 2012 году был подписан Меморандум между представителями промышленных предприятий, энергосберегающих и энергогенерирующих компаний, власти и науки, который посвящен созданию первого энергетического кластера в Украине. Это должно объединить усилия участников кластера в поиске и развитии альтернативных источников энергии для экономии энергоресурсов. Благодаря реализации проекта «Развитие частного предпринимательства в северных регионах Ровенской области» в 2009 году с целью объединения усилий ведущих предприятий, учреждений и организаций области аграрной промышленности был сформирован региональный агропромышленный инновационный кластер «Агроінновації». На сегодняшний день реализовывается Стратегия экономического и социального развития Ровенской области на период до 2020 года «Західна брама», методической основой которой послужил проект Европейского союза «Поддержка постоянного регионального развития Украины». Одним из проектов данной стратегии является формирование деревообрабатывающего кластера, который предусматривает создание институциональных возможностей для поддержки малых и средних предприятий и инвесторов во всех регионах Ровенской области. В Ровенской области также функционирует промышленный кластер по производству альтернативного топлива из бытовых отходов «УКРЕКО-Индастри. В Херсонской области был создан транспортно-логистический кластер «Південні ворота України», в котором функционируют 106 предприятий и организаций. Результатами осуществления в 2009 году стратегии регионального развития Запорожской области стали несколько проектов по созданию пищевого кластера «Покупай запорожское – выбирай свое!», кластера пчеловодства «Пчела не знает границ», а также машиностроительного кластера «АгроБУМ». Согласно отчету о ходе реализации комплексной программы развития малого предпринимательства в Запорожской области на 2011-2012 гг. развитие кластерных объединений постоянно поддерживается областной госадминистрацией. Так, за счет областного бюджета было проведено исследование, которое касалось создания карты развития малого и среднего машиностроительного бизнеса. В 2011 году в рамках реализации стратегии устойчивого развития Харьковской области до 2020 года, а также согласно государственной программе внутреннего производства по постановлению КМУ от 12.09.2011 года № 1130 и решения совета отечественных и иностранных инвесторов при Харьковской областной государственной администрации от 24.11.2011 года был создан и продолжает развиваться транспортно-логистический кластер. Участниками кластера являются предприятия, которые предоставляют и заказывают услуги сферы авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта, органы государственной власти и местного самоуправления, высшие учебные заведения и другие заинтересованные организации области. Кроме того, в Украине реализовался проект Европейского союза по поддержке развития малого и среднего предпринимательства, который способствовал развитию кластеров. В настоящее время развитие экономики Украины поддерживают около 50 кластеров, а также существует ряд перспективных промышленных объединений в разных регионах страны. Одесский областной совет в 2011 году принял положение «О внедрении кластерной модели развития инфраструктуры Одесской области», которое закрепило базовую модель для создания транспортных кластеров Одесской области и методические рекомендации, а также обеспечило соответствующее организационно-техническое сопровождение.

Подводя итог

Кластеризация экономики позволяет повысить конкурентоспособность, инновационность любой отрасли. Экономические кластеры инвестиционно привлекательны и способствуют развитию регионов. Для Украины вопрос создания региональных кластеров является одним из основных и направлен на становление эффективной и конкурентоспособной экономики.

Середина 1990-х годов для Украины обозначила основную тенденцию развития национальной экономики. В это время был проведен ряд исследований, направленных на обоснование целесообразности создания региональных промышленных кластеров.

С тех пор в Украине созданы и успешно функционируют кластеры, охватывающие разные регионы и отрасли промышленности. К большому сожалению, последние три года ничего не делается в этом направлении, свернуты программы и стратегии регионального развития областей Украины. Но если мы хотим процветания нашей стране, мы должны возвращаться к этой работе с учетом специфики сегодняшнего дня.