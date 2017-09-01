Наш паровоз вперед летит, в Европе остановка?

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине осуществлено 144 реформы. Странно, что мы их почему-то не заметили. Разве что пресловутый безвиз, которым простые люди не могут воспользоваться. Расслоение общества продолжается. Киев, Одесса, другие города переполнены дорогими иномарками. А с другой стороны – обнищавшие граждане роются в помойках. По данным ООН Украина сегодня, как говорится, пасет задних по уровню доходов людей, обеспечению жителей образованием, медицинскими услугами, продуктами питания. Наша страна сегодня обеспечена этим хуже большинства африканских стран. Но в верхах считают, что у нас все нормально. И нынешний сентябрь предлагают называть реформаторским месяцем. Дескать, так хорошо у нас идут реформы. Осталось принять пенсионную и медицинскую реформы, образовательную уже осуществили. При открытии седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва глава фракции Блока Петра Порошенко народный депутат Артур Герасимов говорил о необходимости повышения уровня минимальной заработной платы до 4 000 гривен в месяц, народный депутат из Оппозиционного Блока Юрий Бойко считает, что этот уровень должен начинаться с 5 000 гривен. Но все это маниловщина без создания рабочих мест. Деньги можно взять с налогов на прибыль с предприятий и на доходы физических лиц. Тогда и пенсионный фонд будет обеспечен, а сегодня его дефицит составляет более 140 млрд. гривен. Но на сегодняшний день так называемых реформ нет и в помине. В стране царит безработица. Бывший менеджер «Рошена», а ныне глава национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк регулирует тарифы, словно заправский гаишник на дороге. А в это время глава «Нафтогаза» Андрей Коболев получает из наших карманов заработную плату 90 000 гривен в месяц, не говоря уже о тамошних клерках и просто секретаршах. Не стесняются своих огромных зарплат и руководители «Укравтодора», «Укрпочты», «Укрзализницы» и других государственных предприятий. Да что там говорить, если даже Генеральный прокурор Юрий Луценко стал получать 90 000 гривен в месяц, а рядовой прокурор Генеральной прокуратуры – до 24 000 гривен. Это – следствие того, что Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год, а также того, что государственные управленцы сами регулируют уровень своих зарплат. Однако простые граждане лишены подобной возможности и вынуждены перебиваться с хлеба на квас. Такое впечатление, что наши «очильники» считают, что у людей достаточные доходы для того, чтобы платить по европейским стандартам. Именно эти стандарты приводит в пример Дмитрий Вовк, утверждая неподъемные тарифы.

Верховная Рада приняла закон об образовании. Но министр финансов Александр Данилюк заявил, что в казне нет средств на его реализацию. И потому по решению парламента образовательная реформа будет происходить поэтапно. И может быть только к 2023 году наши учителя смогут получать обещанные Владимиром Гройсманом повышенные оклады. Хотя украинские полицейские давно получают, как народные депутаты. Но им и таких зарплат мало. То и дело в прессе мелькают сообщения о мздоимстве в Национальной полиции. Недавно во взяточничестве был уличен заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. А патрульные полицейские задержаны с поличным на вокзале, где вымогали деньги с бизнесменов. А ведь реформирование правоохранительных органов наши власти считают своей большой заслугой. Хотя, как видим, реформа эта дутая.

Недавно заместитель директора Национального Агентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий подал в отставку. Но не по причине того, что был не согласен с курсом Агентства. Оказывается, чиновник уволился сразу после того, как были проверены электронные декларации Президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Словом, мавр сделал свое дело и может уходить. Верховная Рада пока не начала работу по законопроекту министра юстиции Павла Петренко о переформатировании Национального Агентства по предотвращению коррупции. Хотя по нашей информации в законопроекте предусматриваются такие положения, чтобы эта антикоррупционная структура подчинялась правительству, а следовательно – служила власти.

До сих пор не уволена Валерия Гонтарева, которая еще в мае подала заявление об отставке. Говорят, что она сейчас периодически появляется в своем кабинете и фактически руководит Национальным банком. Валерия Гонтарева уже столько так называемых реформ осуществила, что банковская система практически не работает в интересах страны.

Но мы на всех парах мчим в Европу. Петр Порошенко на днях заявил, что наконец вступило в действие Соглашение об Ассоциации с европейским Союзом. И теперь мы вместе с Евросоюзом и с НАТО. Президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер позволил себе внести поправку: ни НАТО, ни Европейский Союз нам не светят в ближайшие 20-30 лет.

Такое впечатление, что кое-кто выдает желаемое за действительное. Подобно тому, как наша Генеральная прокуратура сажает коррупционеров. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что расследуются несколько тысяч криминальных производств. Хотя мы знаем, что самом деле реальные сроки получили только около 100 коррупционеров. Юрий Луценко считает, что в этом виноваты наши судьи. Видимо, так думает и Президент Петр Порошенко. На днях, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, он заявил, что Украине нужен Антикоррупционный суд. Тогда казнокрады и взяточники не смогут уходить от ответственности. Петр Алексеевич также сказал, что подход ко всем проштрафившимся народным депутатам и государственным чиновникам будет одинаковым. И тут же предложил Верховной Раде внести изменение в Конституцию Украины, отменив депутатскую неприкосновенность. Правда, это предложение сразу же было нивелировано словами о том, что такую норму предлагается ввести в действие с января 2020 года, то есть уже после выборов нового состава парламента. Такая инициатива явно понравилась народным избранникам, которые рассчитывают благополучно досидеть в зале под Куполом до конца своей каденции.

Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов, как парламентских, так и президентских, не будет. Тем самым дан своеобразный карт-бланш на дальнейшее неэффективное управление страной. Стало быть, будет продолжаться имитация реформ. При том, что как мы видим, мало-мальское изменение в Киеве считают реформой.

В ближайшее время в парламент будет подан законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год. Но перед тем Верховной Раде предстоит проголосовать за пенсионную и медицинскую реформы. Однако премьер-министр до сих пор не выступил в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе. Видимо, власти считают, что все идет нормально. Словом, наш паровоз вперед летит. И только в Европе будет остановка. Но так ли произойдет на самом деле?