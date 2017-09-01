В связи со стремительным изменением законодательства, растёт интерес к узаконению своих прав на имущество, так как многих пугает перспектива лишиться своего имущества, не зарегистрированного в установленном законом порядке. Часто с подобным вопросом обращаются в Юридическую клинику.

В частности, в данной статье пойдёт речь об узаконении «самостроя».

Итак, регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество подлежит любой тип объектов недвижимости, начиная с жилых зданий и заканчивая гаражом, сараем либо баней. Оформление является обязательной частью процесса становления полноправным собственником объекта недвижимости. Без надлежащего документа о регистрации прав собственности любое строение юридически таковым не является. То есть по факту оно есть, но юридически вы ничего с ним сделать не можете (продать-подарить или совершить иные имущественные сделки..)

Согласно ст. 376 Гражданского кодекса Украины (далее по тексту ГКУ) жилой дом, здание, сооружение, другое недвижимое имущество считаются самовольным строительством, если они построены или строятся:

на земельном участке, не отведенном для этой цели;

без соответствующего документа, который дает право выполнять строительные работы или должным образом утвержденного проекта;

с существенными нарушениями строительных норм и правил.

Если построенный Вами дом, гараж, сарай, хозяйственная пристройка или иное временное/постоянное строение отвечают хотя бы одному из этих признаков — это самовольное строительство.

Процедура узаконения «самостроя» условно делится на три этапа:

первый — проведение технического осмотра; второй — подача документов в местный орган государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), устранение возможных выявленных недостатков и регистрация декларации о готовности объекта; третий — государственная регистрация права собственности.

Однако стоит учесть, к какой группе относится объект. Это влияет на некоторые этапы подготовки к легализации.

В первую группу входят дома общей площадью до 300 квадратных метров или хозяйственные постройки до 100 «квадратов».

Ко второй — дома площадью более 300 квадратных метров или иные объекты.

Согласно процедуре, документы на проведение техосмотра, необходимого для легализации, должен подавать заказчик строительства. Им может являться только собственник или пользователь земельного участка. Это догма: без права на земельный участок ничего узаконить не получится.

Проведение технического обследования возможно в два этапа:

Первый — это предварительный осмотр, обмер, фотографирование здания и его конструктивных элементов, определение категории сложности объекта, анализ проектной и прочей технической документации (при ее наличии).

Второй этап — детальное инструментальное обследование. В том числе определение характеристик материалов, изделий и конструкций с привлечением при необходимости специалистов или аттестованных лабораторий. Обращаем Ваше внимание, что техник БТИ не сможет определить такие характеристики. Поэтому, скорее всего, на данном этапе придется обращаться в лаборатории, что увеличит затраты.

Однако важно знать, что большинства людей второй этап технического осмотра не коснется. Поскольку для жилых, садовых, дачных домов общей площадью до 300 квадратных метров и хозяйственных сооружений до 100 квадратных метров достаточно первого этапа. Причем его можно упростить: провести даже без составления отчета о техническом осмотре. Достаточно изготовить стандартный техпаспорт в БТИ и поставить на нем отметку об осуществлении осмотра. Но в любом случае специалист заполняет декларацию о готовности объекта к эксплуатации.

Для легализации данной категории недвижимости в соответствующую инстанцию подается пакет документов:

Ваше заявление.

Подтвердительные документы о готовности недвижимого имущества к эксплуатации (2 экземпляра).

Нотариально заверенные документы о праве владения собственностью.

Копия технического паспорта.

Отчет о техническом обследовании объекта.

Однако на этапе подготовки необходимых документов возникает много сложностей, так как каждое строение индивидуально само по себе. В связи с этим нет одного шаблона подготовки документов.

Узаконивание «самостроя» остается важной процедурой, которая в дальнейшем позволит собственнику недвижимости проводить различные операции с ней на основе договорных отношений (продажа, сдача в аренду, дарение и т.п.).

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической Клиники

аспирант кафедры гражданского процесса

Павлова Юлия Сергеевна